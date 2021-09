W przyszłym roku „Słowak” teatrem narodowym. Na scenie „Dziady”, „Pani Bovary”, i „Znachor”

- Moim wielkim marzeniem jest, by Teatr Słowackiego stał się teatrem narodowym, w pełni na to zasługuje i podejmuje wszelkie działania, by tak się stało. Czy się uda czas pokaże - zapowiedziała Iwona Gibas, członkini Zarządu Województwa Małopolskiego, dodając, że pierwsze formalne kroki w tym kierunku zostały podjęte, z początkiem nowego roku teatr może stać się sceną narodową. - Bycie sceną narodową to dla teatru nie tylko prestiż, ale także duże zasilenie finansowe - dodała, zapowiadając także remonty i modernizacje w teatrze.