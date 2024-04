W powiecie wielickim najliczniej do wyborów szli w gminie Biskupice, najbardziej opieszale w gminie Kłaj

W Wieliczce nie obyło się bez incydentów. Odnotowano fakt pomalowania sprayem pięciu plakatów. W tej sprawie zabezpieczono monitoring i po jego sprawdzeniu zatrzymano 48-letniego mężczyznę. Grozi mu 5 lat więzienia.

Wśród pięciu gmin powiatu wielickiego najliczniej głosowali mieszkańcy gminy Biskupice, ale i tu nie był to wysoki wynik 18,46 proc. do południa podczas gdy w sąsiednich powiatach rekordowe gminy przekraczały 20 procent. A po południu w Biskupicach frekwencja wyniosła 42,55 proc. W powiecie wielickim drugą gminą z największą frekwencją, depcząca po piętach Biskupicom do południa była gmina Niepołomice 18,13 proc. ale po południu wyprzedziła ją gmina Gdów.

Najmniej licznie przed południem do urn poszli mieszkańcy gminy Kłaj. Tu frekwencja wyniosła 14,13 procent, także na godz. 17 miała najmniejszą frekwencję, która wyniosła 33,37 proc.

Podajemy frekwencje we wszystkich gminach powiatu wielickiego po pierwszym (godz. 12) i drugim (godz. 17) ogłoszeniu przez PKW.