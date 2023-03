W poszukiwaniu wiosny w Parku Lilli Wenedy w Krakowie. Jeszcze chyba tu nie dotarła ... Aleksandra Łabędź

Chociaż pierwszy dzień wiosny powitaliśmy już kilka dni temu, to jeszcze na próżno jej szukać w krakowskim Parku Lilli Wenedy. Kaczki i gołębie cały czas są na posterunku, nawet pojawiły się gdzieniegdzie pierwsze pąki na drzewach, czy krzewach, jednak do prawdziwego wybuchu wiosennych kolorów dużo tu jeszcze brakuje. W każdym razie spóźniona wiosna wcale nie odstrasza mieszkańców Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim, by w sobotnie popołudnie pospacerować po alejkach parku. Momentami nawet udało zaobserwować promienie słońca przebijającego się zza chmur.