W poszukiwaniu bliskości i czułości. Emma Thompson w filmie "Powodzenia, Leo Grande" w kinach od 15 lipca

Nancy Stokes to emerytowana nauczycielka i wdowa, która przez całe życie miała tylko jednego partnera – swojego męża. Zamknięta w świecie kompleksów i ukrywanych pragnień, postanawia przeżyć przygodę z młodym i przystojnym facetem do towarzystwa - Leo Grande. Spotyka się z nim w pokoju hotelowym poza miastem i okazuje się, że jest on doskonałym uwodzicielem, o czarującym wyglądzie i niecodziennej erudycji.

Emma Thompson nie kryje, że opowieść o Nancy Stokes zrobiła na niej wielkie wrażenie: - Nigdy nie widziałam takiej historii. Nigdy nie widziałam takiego związku. Nigdy nie widziałam takich ludzi. Nigdy nie słyszałam, by ktoś poruszał ten temat. Musieliśmy to zrobić. Jak podkreśla aktorka, Nancy buntuje się późno i kroki, które podejmuje, są niezwykle odważne: – Jesteśmy tak nieszczerzy, jeśli chodzi o seks, ponieważ tak bardzo się wstydzimy. Więc musimy to przemyśleć i zapytać siebie, dlaczego tak bardzo się wstydzimy.