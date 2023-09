W poniedziałek ostatnie pożegnanie aktora Pawła Sanakiewicza. Teatr wystawił księgę kondolencyjną

Wpisu do Księgi kondolencyjnej można dokonywać do piątku 15 września w godzinach od 12.00 do 19.00. W sobotę i niedzielę Księga będzie dostępna na dwie godziny przed spektaklami.

"Pawła Sanakiewicza pożegnamy 18 września, o godzinie 11.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie" - informuje Teatr Bagatela.

Aktor związany z krakowskim Teatrem Bagatela, jego sceniczne kreacje oglądała także publiczność Teatru im. Słowackiego oraz Teatrów Barakah i Nowego.