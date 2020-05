W poniedziałek nareszcie usiądziesz w ulubionym ogródku, by zjeść pizzę i napić się piwa lub wina?

Niestety, wirus nie ustępuje i w Polsce wciąż nie ma przełomu. Co prawda teraz o statystykach ogólnopolskich przesądzają dramatyczne przypadki w kopalniach i na całym Śląsku, ale i to wystarczy, by rząd był w rozmrażaniu powściągliwy.

Transmisja pozioma wirusa

Nie brakuje opinii, że i rozmrożenie galerii oraz żłobków i przedszkoli było trochę na wyrost i pod potrzeby wyborów, które miały się odbyć 10 maja; skoro nie odbyły się, nie ma co się spieszyć z następnymi ruchami. „Transmisja pozioma wirusa”, jak mawia wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w drobnych zakładach jest wciąż duża.