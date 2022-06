W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy

FLESZ - 5-dniowy tydzień pracy odejdzie do lamusa?

- Mieliśmy ok. 10 podejrzeń małpiej ospy, próbki są badane. 10 czerwca to dzień, gdy mamy pierwszy przypadek

Czym jest małpia ospa?

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca, łagodna choroba wirusowa. Zwykle występuje endemicznie w krajach afrykańskich: Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republice Konga i Nigerii. Wirus małpiej ospy potrzebuje tydzień – dwa tygodnie, by wywołać objawy. Zazwyczaj zaczynają się one od gorączki, dreszczy, kaszlu i bólów mięśniowych, ale z czasem pojawiają się wyraźne zmiany skórne. Z czasem krostki przekształcają się w pęcherzyki wypełnione ropą i tworzy się z nich strup, który później odpada.