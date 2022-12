W Polsce i w Ukrainie powstaje aktorska animacja według "Chłopów". Artyści w Kijowie pracują mimo rosyjskiej inwazji Paweł Gzyl

„Chłopi” – najnowszy film w reżyserii nominowanych do Oscara Doroty Kobieli i Hugh Welchmana to jedna z najbardziej oczekiwanych premier 2023 roku. Będzie to aktorska animacja, w której wystąpią m.in. Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bohosiewicz, Maciej Musiał, Dorota Stalińska, Julia Wieniawa, Kamila Urzędowska, Robert Gulaczyk, Mirosław Baka oraz Ewa Kasprzyk.