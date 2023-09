W Pisarach powstanie nowa stacja kolejowa pod Krakowem, na trasie do Katowic Piotr Rąpalski

Fot. Mariusz Kapa³A / Gazeta Lubuska

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na zaprojektowanie i wybudowanie przystanku kolejowego w Pisarach. Do końca 2024 roku mieszkańcy tej miejscowości zyskają dostęp do kolei z nowoczesnych peronów, zlokalizowanych przy zmodernizowanej trasie Kraków - Katowice. To kolejny przystanek zaplanowany do realizacji w regionie w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.