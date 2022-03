W Pałacu Arcybiskupów Krakowskich zamieszkali uciekający przed wojną uchodźcy

– Zwracając się do Boga, który jest Ojcem wszystkich ludzi, na nowo odkrywamy, że każda i każdy jest naszą siostra i bratem. Jako dzieci tego samego Boga, wezwani jesteśmy do szczególnego braterstwa i poczucia ogromnej solidarności, do ofiarności, do gotowości wyrzeczenia się tego, czym żyliśmy, na rzecz tych, którzy przybywają do nas z jedną torbą w ręce i z dzieckiem na drugim ręku – mówił wczoraj metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w czasie uroczystości odpustowych w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jana Bożego w Krakowie.

Od niedzieli na krakowskim Dworcu Głównym działa punt informacyjny Caritas. W magazynie Caritas na Brzegach od początku wojny trwa praca od rana do wieczora dla Ukrainy. Do tej pory udało się w transportach humanitarnych dostarczyć do różnych miejsca na Ukrainie prawie 150 ton żywności oraz środków higienicznych. Zaangażowani wolontariusze to klerycy Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej, harcerze z 45 KDH drużyny Rybałtki, Trampy oraz 7 KD Wędrowniczki Wataha, szczep Puszcza z Niepołomic oraz wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas, strażacy z Wieliczki, aspiranci ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz liczni kapłani. Do pomocy zgłosiło się przeszło 100 ochotników.