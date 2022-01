W Nowej Hucie powstaje nowe torowisko. Kiedy zakończą się prace? Redakcja Kraków

W Nowej Hucie trwa przebudowa ok. 1,8 km torowiska tramwajowego w ciągu al. Jana Pawła II (od placu Centralnego do Ptaszyckiego) i ul. Ptaszyckiego (do ul. Bardosa). Cała inwestycja zgodnie z umową powinna zakończyć się w lipcu 2022 r., a jej koszt to ok. 33 mln zł. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak przebiegają prace.