W niedzielę pod halą Wisły Kraków kolejna zbiórka krwi

Akcja rozpocznie się o godz. 11 i ma potrwać do godz. 15. Organizatorzy akcji w specjalnym komunikacie napisali m.in.: Niech nasza akcja stanie się symbolem, że ludzką krew można przelewać tylko i wyłącznie tak, jak czynimy to my - niosąc pomoc innym. Niech każdy mililitr krwi, którą oddamy, będzie wyrazem naszej solidarności z dzielnym narodem ukraińskim. Jesteśmy z Wami.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków