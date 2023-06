W niedzielę krakowskie powitanie lata pod Kopcem Wandy

Wśród pozostałych atrakcji „Dziejawy” znajdą się również m.in. stanowiska łucznicze, średniowieczne kręgle „Lis w kurniku” oraz stoiska z replikami przedmiotów z epoki wczesnego średniowiecza, od broni poprzez warsztat tkacki, kuchnię aż do skrzynki z biżuterią, powieści i zagadki oraz elementy stroju do przymierzenia. Grupa „Dziejawa” zaprasza również do wysłuchania opowieści interaktywnej opartej o mity i podania słowiańskie: „Kwiat Paproci”.

O godz. 19.30 Kasia Chodoń z Kapelą Skrzaciki zaproszą świętujących Noc Kupały koncert muzyki tradycyjnej.

"Wszechświat niewidzia(l)ny gołym okiem" to z kolei spotkanie, podczas którego tematem przewodnim będzie Wszechświat.

- W trakcie spotkania cofniemy się do przeszłości i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy ludzkość zaczęła interesować się obserwacjami nocnego nieba, co i jak wtedy obserwowano. Sięgniemy do pierwszych przyrządów astronomicznych i ich wynalazców. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy i nam nic nie umyka obserwując otaczający nas świat i Wszechświat? Porozmawiamy m. in. o tym jak budowa oka wpływa na obraz, który widzimy i jak astronomowie sobie z tym problemem poradzili. Na koniec spróbujemy rozstrzygnąć czy Wszechświat ma aż 15 czy dopiero 13 mld lat i porozmawiamy sobie o najbardziej odległych (a może najstarszych?) obiektach we Wszechświecie - zachęcają organizatorzy.