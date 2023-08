W niedzielę charytatywny Poland Business Run, w Krakowie wokół Błoń pobiegnie 9 tysięcy osób

W najbliższą niedzielę 3 września odbędzie się 12. edycja biegu sztafetowego Poland Business Run. W zawodach na krakowskich Błoniach będzie rywalizować 9 tysięcy osób. Poznajcie trasę biegu i plan zawodów, których celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Tym razem beneficjentami będzie 20 osób z Małopolski, które dzięki biegaczom otrzymają protezy, wózki i turnusy rehabilitacyjne.

W tym roku wszystkie 5-osobowe drużyny pobiegną w jednej turze, zawodnicy rozpoczynający sztafetę wystartują w niedzielę o godz. 10. Dekoracja zwycięzców planowana jest ok. godz. 12.30. Nowością są biegi dla dzieci, które będą odbywały się w Parku Jordana co godzinę od 11 do 14. O 13.30 odbędzie się koncert Nicka Sincklera. Planowane zakończenie imprezy i pikniku nastąpi około godz. 18. Ogromnie się cieszymy, że razem z firmami, korporacjami i instytucjami możemy wystartować charytatywnie już po raz dwunasty. Na żywo spotkamy się w Krakowie, natomiast biegacze, którzy wybrali opcję wirtualną, przebiegną 4 kilometry po samodzielnie wybranej trasie, a czas zmierzą i udostępnią za pomocą aplikacji. Takich osób w Krakowie będzie 2,5 tysiąca, a na świecie - w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Norwegii oraz w całej Polsce 36,5 tysiąca - mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Miejscem akcji będzie rozległy teren wokół krakowskich Błoń. Start i meta oraz strefa zmian biegu Poland Business Run będą zlokalizowane przy al. 3-go Maja na wysokości Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. - To jest bieg serc, ludzi, którzy z własnej, nieprzymuszonej woli biorą udział w wydarzeniu, które przynosi określone korzyści dla osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji i które wymagają wsparcia społecznego – powiedział wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. - To środowisko biznesu, głównie firm działających w naszym mieście, które jest, powiedziałbym, ujmująco wręcz społecznie aktywne. Gdy wśród tych ludzi pojawi się myśl, to rozchodzi się jak ogień na stepie, natychmiast przemierza wszystkie środowiska, które porozumiewają się ponad wszystkimi barierami. Podejmują wiele inicjatyw ważnych dla naszego miasta. Jednym z nich jest właśnie Poland Business Run. Szacunek też dla fundacji, która potrafi ten wspólny wysiłek ukierunkować. To coś wyjątkowego.

- Jak co roku biegniemy w konkretnym celu, po to, żeby pomagać w zakupie protez, wózków, sprzętu dla sportowców z niepełnosprawnościami, rehabilitacji, czy wsparcia psychologa - dodaje Marta Hernik, dyrektor zarządzająca Fundacji Poland Business Run. Wśród tegorocznych beneficjentów jest 69-letni pan Marek po amputacji prawej nogi na skutek sepsy. Czynny zawodowo lekarz, wieloletni szef oddziału, do ostatnich chwil przed chorobą operował i leczył w szpitalu, prowadził praktykę lekarską. Dzięki biegaczom Poland Business Run otrzymał dofinansowanie do protezy i turnusu rehabilitacyjnego, na którym aktualnie przebywa w Krakowie. – Osoba, która nagle staje się niepełnosprawna staje w obliczu ogromnej zmiany, czuje się wykluczona ze społeczeństwa. Tym bardziej się cieszę, że mogłem skorzystać z rehabilitacji. Dzięki specjalistom Centrum Znowu w Biegu już po kilku dniach stanąłem na nogi. Nie spodziewałem się, że jest to możliwe. Od poniedziałku mogę wracać do pracy – powiedział podczas konferencji prasowej beneficjent Poland Business Run.

Utrudnienia w ruchu wokół Błoń

Każdy zawodnik drużyny będzie miał do pokonania takie samo okrążenie trasy (3,6 km). Bieg zaczynie się na deptaku al. 3-go Maja w kierunku Cichego Kącika.

- Tegoroczna edycja biegu ma najprostszą trasę, jaką można było wymyślić. Najprostszą z tej prostej przyczyny, że nie mogliśmy powielić ubiegłorocznej z uwagi na utrudnienia i remonty w mieście – mówi kierownik zabezpieczenia biegu Andrzej Batko. - Oczywiście musimy zrobić wszystko, żeby ten bieg był bezpieczny, w związku z czym musieliśmy zamknąć od godziny 6 rano w niedzielę ulicę 3 Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Oleandry do skrzyżowania z ul. Reymana). I to jest w zasadzie jedyne poważne utrudnienie. Oczywiście oprócz tego wprowadziliśmy zakaz zatrzymywania i postoju na ulicy 3 Maja, który obowiązuje od soboty od północy do odwołania w niedzielę. Oprócz tego zamknęliśmy ścieżkę dla rowerów w rejonie ulicy Reymana. Spodziewamy się bowiem bardzo dużej liczby osób pieszych, gdyż poza zawodnikami, których mamy 9 tysięcy, będą jeszcze osoby towarzyszące oraz mnóstwo widzów.

Miasteczko biegowe zlokalizowane będzie na parkingu Stadionu Miejskiego, natomiast w Parku Jordana będzie czekać na uczestników strefa piknikowa, rekreacyjna i strefa dla dzieci. Dzieci w wieku 4-10 będą startowały w czterech turach o godz. 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 na poszczególnych dystansach i w ramach następujących kategorii wiekowych: Dzieci w wieku 4-5 – dystans 100 metrów

Dzieci w wieku 6-7 – dystans 200 metrów

Dzieci w wieku 8-10 – dystans 400 metrów Warunkiem dopuszczenia dzieci do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą na miejscu w Rejestracji tuż obok trasy biegu w Parku Jordana.

Biegowa jesień w Krakowie

Poland Business Run otwiera jesienny sezon biegów ulicznych w Krakowie. O czekających nas kolejnych imprezach opowiadał podczas konferencji prasowej w hotelu Park Inn by Radisson dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztof Kowal.

- 24 września odbędzie się Bieg Trzech Kopców, w którym weźmie udział ok. 3,5 tysiąca osób, natomiast 8 października czeka nas Krakowski Półmaraton, gdy 8 tysięcy osób wbiegnie na metę w Tauron Arenie Kraków. Towarzyszyć mu będzie bieg na 5 km, w którym z uwagi na dystans może wziąć bez żadnego treningu w zasadzie każdy z nas, jest jeszcze kilka miejsc na liście startowej - powiedział.

