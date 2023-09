W niedzielę 17 września telewizyjna Jedynka rozpocznie emisję serialu "Dewajtis" według powieści Marii Rodziewiczówny

- Adaptacja powieści na scenariusz nie była łatwa. Literacki pierwowzór nie jest obszerny, nie ma wielu dialogów, choć prezentuje wartką akcję i kilka planów czasowych. We wspomnieniach bohaterów cofamy się do powstania listopadowego, poznajemy powstanie styczniowe, jego konsekwencje, zabieranie majątków i zsyłkę oraz życie bohaterów u schyłku XIX wieku. Tworząc scenariusz serialu zdecydowaliśmy nie pokazywać wcześniejszych wydarzeń w jednym ciągu. Posłużyliśmy się stosunkowo krótkimi retrospekcjami, by ukazać widzom tło historyczne, ale skupiliśmy się na akcji, która dzieje się pod koniec XIX wieku – zdradza Ilona Łepkowska, pod której opieką artystyczną powstawał scenariusz serialu.