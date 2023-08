W niedzielę 13 sierpnia startuje BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. Zobaczymy prawie sto filmów ekologicznych

BNP Paribas Green Film Festival to międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych, który od 2018 roku jest organizowany w Krakowie. W tym okresie impreza nabrała nie tylko ogólnopolskiej, ale i światowej rangi. Co roku podczas festiwalu można bezpłatnie obejrzeć kilkadziesiąt filmów dokumentalnych i fabularnych, poruszających ekologiczną tematykę. Festiwal z roku na rok coraz bardziej się rozrasta. W tym roku jego widzów również czeka kilka nowości.

W tym roku do konkursowych zmagań w ramach krakowskiej imprezy zgłoszono ok. 900 filmów. Ostatecznie komisja wybrała 89 produkcji. Wezmą one udział w konkursach na najlepszy film dokumentalny, najlepszy film animowany, najlepszy krótki dokument, najlepszy reportaż, najlepszy film fabularny i najlepszy film polski. Nie zabraknie wśród nich festiwalowych hitów: „IO” Jerzego Skolimowskiego, „Wszystko, co żyje” Shaunaka Sena, „Do ostatniej kropli” Ewy Ewart i „Koniec medycyny” Alexa T. Lockwooda.