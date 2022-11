W Mongolii też grają mocnego rocka. Grupa The HU wystąpi w poniedziałek 7 listopada w krakowskim klubie Studio

Znamy już historie zespołów-ciekawostek, których gwiazda zgasła zanim na dobre zdążyła rozbłysnąć, ale ekstrawagancja The Hu nie jest ich jedynym, lecz jednym z wielu atutów. Nafaszerowany mongolskim folklorem heavy metal w wykonaniu formacji już parę lat temu podbił cały świat, ale przesympatyczny kwartet nie osiada na laurach, a cały czas próbuje czegoś nowego. dowodem tego nowy album mongolskiej załogi, który ukazał się we wrześniu - "Rumble Of Thunder".