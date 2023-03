W mieszkaniu ma prywatną dżunglę. Tak mieszka Katarzyna Zielińska, aktorka pochodząca ze Starego Sącza

Katarzyna Zielińska to jednak z bardziej znanych i cenionych aktorek. Pochodzi ze Starego Sącza i często podkreśla swoje pochodzenie. Na co dzień mieszka w Warszawie wraz z mężem Wojciechem Domańskim. Para zna się od dziecka, a w 2013 roku sformalizowała swój związek. Aktorka i finansista mają dwóch synków: Henryka i Aleksandra.

Warszawska dżungla Katarzyny Zielińskiej

Pierwsze, co rzuca się w oczy, oglądając zdjęcia udostępniane przez sądecką aktorkę z jej mieszkania w Warszawie, to ogromna liczba pięknych zielonych roślin doniczkowych. Zimowy ogród, który stworzyła w stolicy, to prawdziwa dżungla. Jak przyznała w jednym z postów Katarzyna Zielińska, swoją oazę tworzy od trzech lat. Rośliny pielęgnuje każdego dnia. Pokochała to przed laty, kiedy jeszcze jako dziecko pomagała rodzicom w szklarni w rodzinnym Starym Sączu.