W miejscu kombinatu w Nowej Hucie zaproponowano park, miejsce na koncerty i farmę fotowoltaiczną

Propozycja ścieżki rekreacyjno-technicznej

- Jesteśmy w sytuacji, w której znaczna część tego obszaru pozostaje niezagospodarowana i należy podjąć zdecydowane kroki, które pozwolą zaprojektować przyszłość tego miejsca już teraz. Od wielu miesięcy trwa debata oraz wymiana opinii o tym, co powinno znaleźć się na terenach kombinatu. Przestrzeń tak ogromna daje możliwość organizacji tam naprawdę wielu różnych miejsc, które charakterem będą się znacząco różnić, ale łączyć jej będzie jedno - historia tego miejsca. I to właśnie historyczne zabudowania, obiekty i infrastruktura dawnego kombinatu powinny stać się podstawą utworzenia na jakimś fragmencie tego obszaru - specyficznego parku edukacji - przekonuje radny Rafał Komarewicz.

Rada Miasta przegłosowała też poprawki radnego Łukasza Maślony z klubu "Kraków dla Mieszkańców", by przed ewentualnym stworzeniem farmy i przestrzeni rekreacyjnej na terenach po metalurgicznym kombinacie przeprowadzić badania gleby i sprawdzić, czy nie jest skażona i nadaje się do nowej działalności.

- Można tam stworzyć ścieżkę rekreacyjno–techniczną, coś takiego mamy na przykład w Ostrawie, gdzie na terenie byłej huty powstał taki park techniczny, gdzie można zobaczyć jak kiedyś była wytapiana stal. W Nowej Hucie mogłaby też powstać przestrzeń rekreacyjna, gdzie mogłyby odbywać się duże plenerowe imprezy, na przykład koncerty – mówi przewodniczący Rafał Komarewicz. - Wszystkie pomysły trzeba byłoby skonsultować też z mieszkańcami. Zapytać ich o to, czy tego chcą - dodaje.

W jego zamyśle nowy park, miałby być przestrzenią do rekreacji, ale też edukowania mieszkańców Krakowa i przyszłych pokoleń o tym, czym była Nowa Huta, jak wyglądały zakłady kombinatu, co produkowano, jak zmieniała się technologia.

Magistrat większe szanse daje farmie

Ma natomiast wątpliwości, co do wprowadzenia na tym obszarze, biorąc pod uwagę dotychczasową funkcję, przestrzeni rekreacyjnej. - Uważam, że zdecydowanie bardziej, co przewidzieliśmy w projekcie planu miejscowego, jest to teren pod przemysł, przemysł odpadami, w jakiejś części usługi, we fragmencie tereny zielone. Dyskusyjne byłoby natomiast wprowadzanie tam klasycznych terenów rekreacyjnych, na obecnym etapie, w którym nadal mamy tam aktywność przemysłową nie tylko ze strony huty ArcelorMittal, ale także tych, którzy się tam wprowadzili - dodaje wiceprezydent Jerzy Muzyk.

- W projekcie planu zagospodarowania dla obszaru po dawnym kombinacie urządzenia fotowoltaiczne są dopuszczone. Nie ma przeciwwskazań, by teren, który jest wykorzystywany dla potrzeb związanych z gospodarką odpadami w jakimś stopniu służył także pod fotowoltaikę. W koncepcji planu to zakładamy, tym bardziej, że teren huty objęty granicami planu „Kombinat” ma 911 hektarów - komentuje wiceprezydent Jerzy Muzyk.

Przypomnijmy, że władze miasta na tereny po nowohuckim kombinacie planowały przenieść przedsiębiorstwa (w dużej mierze związane z gospodarką odpadami) z Płaszowa i Rybitw, gdzie zakładano powstanie dzielnicy biznesu z wieżowcami. Taka propozycja spotkała się z protestami. Pomysł ten odrzucili też miejscy radni, którzy jednocześnie zobowiązali prezydenta do przeprowadzenia konsultacji społecznych co do przyszłości obszarów przemysłowych Płaszowa i Rybitw.

- Na terenach po kombinacie w Nowej Hucie na gospodarkę odpadami przewidzieliśmy około 30 hektarów. W przypadku zagospodarowania terenów w Płaszowie i Rybitwach, będziemy prowadzić konsultacje społeczne co do przyszłości tego obszaru. Konsultacje mają dać odpowiedź, w jakim kierunku powinna się rozwijać ta część miasta. Jesteśmy zobligowani je zakończyć do końca marca przyszłego roku. Obecnie opracowany jest ich harmonogram - informuje wiceprezydent Jerzy Muzyk.

