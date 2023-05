W Małopolsce złożono już ponad 300 tys. wniosków o przyznanie świadczenia Rodzina 500+. W Krakowie rządzi Podgórze

Ponad 7 milionów dzieci rocznie otrzymuje świadczenie w ramach rządowego programu Rodzina 500+. W Małopolsce na koniec 2022 roku złożono 508 tys. wniosków, podczas gdy na koniec kwietnia 2023 ponad 337 tys., w tym 75,3 tys. w Krakowie. Wbrew obawom krytyków program nie spowodował zapaści na rynku pracy, a pobudził młode mamy do szukania zatrudnienia. Co więcej, od 2015 roku dochód polskich rodzin zwiększył się dzięki niemu od 60 do nawet 82 proc.

Ostatnie lata przyniosły wielkie zmiany w polityce społecznej w Polsce, których symbolicznym początkiem było wprowadzenie 1 kwietnia 2016 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości programu Rodzina 500+. – Wsparcie rodzin na taką skalę nie było wcześniej nawet w sferze marzeń, wydawało się po prostu niemożliwe. A jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził program powszechnego wsparcia dla rodzin z dziećmi, w ramach którego w ciągu 7 lat wypłacono ponad 220 mld złotych. To pieniądze, które w ostatnich 7 latach stanowiły realne i wymierne wsparcie dla polskich rodzin. Świadczenie otrzymuje dzisiaj ponad 7 mln dzieci – mówiła w kwietniu br. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

500 plus w Krakowie i Małopolsce

Według danych udostępnionych nam przez Annę Szaniawską, regionalnego rzecznika prasowego ZUS województwa małopolskiego, od 1 lutego br. do 27 kwietnia 2023 w Małopolsce złożono 337,2 tys. wniosków o przyznanie świadczenia Rodzina 500+, z czego najwięcej bo 75,3 tysiące w Krakowie, a 31,8 tys. w powiecie krakowskim. Wśród krakowskich dzielnic przoduje Podgórze, gdzie złożono 21,2 tysiące wniosków, Nowa Huta gdzie złożono 13,6 tys. wniosków, na podium znalazła się też Krowodrza z wynikiem 9,9 tys. złożonych wniosków. Na samym końcu jest Śródmieście, którego mieszkańcy złożyli tylko 6,2 tys. wniosków o przyznanie świadczenia.

Mając na względzie dane o realizacji wniosków za okres od 1 stycznia 2022 do 28 grudnia 2022 kiedy w Małopolsce złożono 508,1 tys. wniosków (zrealizowanych 505,3 tys.) na 809,6 tys. dzieci (świadczenie przyznano 756,3 tys. dzieci), należy przypuszczać, że w tym roku liczba wniosków o przyznanie świadczenia przekroczy te liczby.

Już wkrótce 800 plus zamiast 500 plus?

Podczas konwencji programowej "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 Plus zostanie podniesione do 800 zł. Kilka dni później do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa Koalicji Obywatelskiej, który zakłada że świadczenie wejdzie w życie już 1 czerwca br. Czy będzie 800 plus od czerwca, o tym zdecyduje głosowanie. Posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 24 maja.

500 plus pobudziło rynek pracy i poprawił byt polskich rodzin

Wbrew „obawom” przeciwników programu, dodatkowe pieniądze dla rodzin nie wpłynęły negatywnie na rynek pracy i nie doprowadziły do masowej rezygnacji kobiet z pracy. "Przeciwnie, współczynnik zatrudnienia dla kobiet z dziećmi stale wzrasta. W 2021 roku współczynnik ten dla kobiet z jednym dzieckiem wyniósł 72,4 proc., z dwójką 70,5 proc., a z trójką lub więcej dzieci 57,1 proc." - informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Program przyczynił się też do poprawy sytuacji materialnej rodzin z dziećmi. Według danych MPiPS, w latach 2015-2021 ubóstwo skrajne wśród dzieci spadło o 4,2 p. proc., a największy spadek odnotowano wśród rodzin wielodzietnych – o 6 p. proc. "Z kolei przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych z co najmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu wzrósł o 60 proc. w stosunku do 2015 roku. W przypadku gospodarstw domowych z co najmniej trzema dziećmi w wieku 0-17 lat, dochody te wzrosły aż o 82 proc. w stosunku do 2015 roku" - informuje Ministerstwo.

Wnioski można składać cały rok

Należy bowiem pamiętać, że wnioski można składać cały rok, a rodzice, którzy prawidłowo wypełnią i złożą wniosek w maju 2023 r., będą mieli wypłacone środki do 31 lipca, z wyrównaniem za czerwiec. Tym rodzicom, którzy złożą wniosek w czerwcu, ZUS wypłaci świadczenie do końca sierpnia, z wyrównaniem kwot od czerwca. Do 30 września wypłacone zostaną środki z wyrównaniem od lipca dla tych, którzy złożą wnioski w lipcu. Rodzinom, które złożą wnioski w sierpniu, środki wpłyną na konto do 31 października, a wyrównanie od sierpnia.

Wnioski o wypłatę świadczenia można złożyć elektroniczne, na cztery sposoby: poprzez portal [email protected] Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS, bankowość elektroniczną oraz aplikację mobilną mZUS. Comiesięczne świadczenie w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochód rodziny.