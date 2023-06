W Małopolsce lawinowo rośnie liczba rodziców, którzy odmawiają szczepienia dzieci. Ogromny wzrost w pierwszym kwartale 2023 roku

Niepokojące dane

- Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że wyznacznikiem tego, czy jesteśmy bezpieczni, jest wyszczepialność populacji. Jeśli ona spada, a tak się obecnie dzieje, bo rośnie liczba dzieci niezaszczepionych, to niestety musimy liczyć się z tym, że wrócą również do nas te choroby zakaźne, o których już dawno zapomnieliśmy – mówi nam prof. Przemko Kwinta z Kliniki Chorób Dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Lekarze są zgodni, że to pokłosie m.in. nasilonej aktywności środowisk antyszczepionkowych, które szerzą dezinformację i szkodliwe mity o szczepieniach. Przestrzegają, że takim zachowaniem narażamy dzieci na powrót groźnych chorób zakaźnych, które w przeszłości udało się pokonać tylko dzięki szczepionkom.

Ostatnie lata pokazują, ze liczba rodziców, która odmawia szczepienia dzieci rośnie lawinowo. W 2018 r. było ich 3053, w 2020 r. prawie 4000, a już w 2021 r. prawie 5000. W całym ubiegłym roku antyszczepionkowców przybyło do liczby 5,6 tys. W tym roku z pewnością padnie niechlubny rekord.

Globalnie już straciliśmy zbiorową odporność na odrę

Wszyscy zapomnieliśmy już, jak wygląda świat z chorobami takimi jak odra, krztusiec, polio czy gruźlica. Bez szczepień na pewno bardzo szybko sobie przypomnimy. UNICEF mówi wprost, że globalnie już straciliśmy zbiorową odporność na odrę. Potwierdzają to także dane szczegółowe z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH. Aby zagwarantować społeczeństwu odporność przeciw tej chorobie, niezbędne jest bowiem utrzymanie wyszczepialności na poziomie 95 proc. Tymczasem w Polsce odsetek dzieci zaszczepionych na odrę w skali kraju kształtuje się na poziomie 92-93 proc. Jeszcze gorzej wygląda wyszczepialność przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi, która spadła do 85 procent. To wyjątkowo mało.