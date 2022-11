W listopadzie dzień otwarty krakowskich muzeów Anna Piątkowska

Dzień Otwarty Krakowskich Muzeów to okazja, by zobaczyć wystawę zabytkowych tramwajów w Muzeum Inżynierii i Techniki Krakowa Aneta Zurek / Polska Press

55 muzeów i galerii 20 listopada weźmie udział w Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich. Wystawy stałe i czasowe, przestrzenie na co dzień zamknięte przez zwiedzającymi oraz wydarzenia towarzyszące: warsztaty, prezentacje multimedialne, pokazy czy oprowadzania z przewodnikami to program 17. edycji wydarzenia. Tego dnia wstęp do wielu instytucji muzealnych będzie bezpłatny. Na wybrane punkty programu obowiązują zapisy lub rezerwacje.