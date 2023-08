W Krynicy rozpoczął się 56. Festiwalu im. Jana Kiepury. Podczas inauguracji wystąpili krakowscy muzycy

- Przygotowaliśmy dla państwa program, którego nie powstydziłaby się żadna scena. Mamy wielkie wydarzenia: koncerty, przedstawienia, balet, gale operowe i wspaniałych artystów - wystąpi ich niemal 560. A wszystko dlatego, że wciąż przyjeżdżacie państwo do Krynicy, kochacie to miasto, kochacie Jana Kiepurę i wierzycie, że to, co przygotowaliśmy, warte jest spędzenie tu czasu - podkreślił prof. Tadeusz Pszonka, dyrektor artystyczny 56. Festiwalu im. Jana Kiepury, otwierając festiwal.