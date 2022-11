W krakowskim ZOO zimą życie wcale nie zamiera. Niektórzy mieszkańcy lubią mróz Anna Piątkowska

Jeśli z wycieczek do ZOO pamiętacie głównie tłum ludzi, warto zajrzeć tam zimą. Wprawdzie nie zobaczycie niektórych ciepłolubnych mieszkańców, ale dla wielu zwierzaków zima to właśnie ulubiona pora roku, niektóre ciepłolubne także wychodzą "przewietrzyć się". A do tego ludzi mniej i urokliwy lasek w zimowej aurze.