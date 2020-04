W krakowskim urzędzie pracy przybywa bezrobotnych. Tarcza antykryzysowa nie uchroni firm przed zwolnieniami

1 marca tego roku w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zarejestrowały się 3 osoby bezrobotne. 15 marca było ich 16, a w ostatni dzień miesiąca już 48. Dzień później osób bezrobotnych przybyło aż 112. We wtorek 7 kwietnia do południa status osoby bezrobotnej nabyło ok. 125 osób.