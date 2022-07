W krakowskim Kinie Pod Baranami rusza cykl pokazów "Filmy wszechczasów". Na początek "Casablanca" z Humphreyem Bogartem

"Casablanca" - najsłynniejszy melodramat wszech czasów - już od 80 lat oczarowuje widzów swoją niepowtarzalną magią. Ta wyróżniona trzema Oscarami, ponadczasowa opowieść o niemożliwej miłości, uznawana jest za jeden z najlepszych amerykańskich filmów w historii.

Akcja filmu toczy się w ukrytym wśród zabudowań starego miasta barze, prowadzonym przez Amerykanina Ricka (Humphrey Bogart), który staje się bezpieczną przystanią dla wielu uciekinierów z ogarniętej wojną Europy. Do przybytku trafia również Ilsa (Ingrid Bergman) wraz z poszukiwanym przez nazistów mężem (Paul Henreid). Rick, niegdyś bez pamięci zakochany w kobiecie, będzie musiał dokonać trudnego wyboru między uczuciem a powinnością.

Twórcą filmu jest węgierski emigrant Michael Curtiz (właść. Mihály Kertész), a scenariusz powstał na bazie sztuki "Everybody Comes to Rick's" autorstwa Murraya Burnetta i Joan Alison. Znakomite role Humphreya Bogarta i Ingrid Bergman, niepowtarzalna atmosfera, wspaniała muzyka (z przebojem "As Time Goes By" na czele), pamiętne cytaty sprawiają, że po seansie "Casablanki" aż chciałoby się zakrzyknąć: "Zagraj to jeszcze raz, Sam!".