W krakowskiej piwnicy powstają niesamowite figurki żołnierzy. Najwięcej z epoki napoleońskiej ZDJĘCIA

Rzemieślnik tłumaczy, że tworzenie, czy kolekcjonowanie figur to doskonały pomysł na naukę historii.

- Jeśli mamy odwzorowaną postać historyczną, to chcemy wiedzieć kto to jest, w jakiej epoce żył, dlaczego jest tak ubrany itd. To powoduje, że sięgamy do książek i pogłębiamy nasza wiedzę - dodaje twórca figurek.