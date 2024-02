W Krakowie zmarł jezuita ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek, nauczyciel akademicki

- Jako Dziekan i Prorektor Ignatianum włożył wiele trudu i energii w organizację Wydziału Pedagogicznego, zabiegał o wprowadzenie nowych kierunków kształcenia takich jak praca socjalna, politologia i nowych specjalności na kierunku pedagogika. Dbał o rozwój studiów podyplomowych odpowiadając na potrzeby rynku pracy i konieczność dostosowywania kwalifikacji do zmieniających się wymagań. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska służb mundurowych uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów o specjalności pedagogika resocjalizacyjna, które cieszyły się dużym uznaniem w środowisku. W czasie swojej kadencji dziekańskiej podejmował starania o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika w Wydziale Pedagogicznym, zwieńczone w 2010 r. pozytywną decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów - przekazał Piotr Ufnal, rzecznik prasowy Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.