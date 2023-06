W Krakowie zaginął Dawid Kolorus. Poszedł na rower do Parku Lotników i nie wrócił. Pomóż policji Piotr Rąpalski

Dawid Kolorus jest poszukiwany przez rodzinę i policję. Zaginął w Krakowie Policja Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Dawid Kolorus 23 maja 2023 roku około godziny 18 wyszedł z domu i miał się udać rowerem do Parku Lotników w Krakowie. Zaginiony do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania przy al. Jana Pawła II i nie nawiązał kontaktu z bliskimi.