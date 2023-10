W Krakowie wręczono Medale św. Krzysztofa. Wśród laureatów Wodociągi Miasta Krakowa

Jak podkreślono w laudacji: "Aktywność naukowa i społeczna Pani Profesor przyczyniła się w znacznym stopniu do przyjęcia Konwencji przez państwo polskie w 2011 roku oraz do dalszej implementacji jej założeń w naszym kraju. (...) Pani Profesor Hanna Schreiber potrafi nawiązywać znakomite relacje ze społecznościami depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Realizowała szkolenia, których celem było przygotowanie społeczności do procedury i efektów wpisania zjawiska na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. W ostatnich latach skupiła również swoją uwagę na bliskim jej dziedzictwie niematerialnym Warszawy. Medal św. Krzysztofa jest formą podziękowania Pani Profesor za poparte wielką wiedzą i doświadczeniem wsparcie Muzeum Krakowa w licznych działaniach na rzecz niematerialnego dziedzictwa naszego miasta."

Katarzyna Chodoń – folklorystka, edukatorka polskich tańców i śpiewów tradycyjnych w nurcie Domu Tańca; za poznawanie, odkrywanie dla odbiorców, a także upowszechnianie, dokumentowanie i popularyzację szeroko pojętej kultury ludowej, za współtworzenie Teatru Złoty Róg, aktywnie współpracującego z Rydlówką, oddziałem Muzeum Krakowa.

Laudacja:

"Katarzyna Chodoń to krakowianka z wyboru. Prowadzi warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego, starając się przybliżyć uczestnikom rodzimy folklor muzyczny najbliższy miejscu ich zamieszkania. W swoich działaniach czerpie z melodii, tańca i tekstów, którymi posługiwali się nasi przodkowie przez stulecia. Nie przeprowadza jednak rekonstrukcji, ale chce pokazać, że jest to wciąż żywe źródło narzędzi do komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej (...)Jak opowiada, muzyka tradycyjna przyszła do niej początkowo przez pieśni. Po pieśniach przyszły tańce i muzykowanie. „Nic mnie tak nie cieszy jak bycie w śpiewie, tańcu i muzyce jednocześnie” – podkreśla".