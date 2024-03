W Krakowie trwają wiosenne Targi Mieszkań i Domów 2024: wszystko o rynku mieszkaniowym w jednym miejscu

Targi Mieszkań i Domów to oferta dla osób, które poszukują nieruchomości - na potrzeby własne lub inwestycyjnie. W jednym miejscu można zapoznać się z ofertą lokalnych deweloperów, a także firm budowlanych, polskich i zagranicznych pośredników nieruchomości, architektów, firmy z branży wykończeniowej czy producentów i dystrybutorów sprzętu oraz materiałów budowlanych. Wielu wystawców targów przygotowało na to wydarzenie specjalne oferty promocyjne, dostępne tylko podczas imprezy w EXPO Kraków.

Na targach organizowanych przez spółkę Nowy Adres do dyspozycji zwiedzających są dwie sale seminaryjne: Strefa Finansów oraz Strefa Zakupu i Zagranicznych Inwestycji. W pierwszej z nich eksperci podpowiedzą jak bezpiecznie sfinansować planowany zakup mieszkania lub domu, na co zwrócić uwagę i jak najkorzystniej wybrać ofertę kredytową. W drugiej – jak przygotować się do zakupu nieruchomości, a potem wykończyć ją i wyposażyć. Można tu zdobyć wiele ciekawych informacji dotyczących aranżacji wnętrz oraz najnowszych trendów w tym zakresie, a także dowiedzieć się czym charakteryzują się zakupy nieruchomości w danych krajach, na co zwrócić uwagę na poszczególnych rynkach, ile można zarobić inwestując zagranicą.