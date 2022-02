W Krakowie trwa zbiórka dla Lwowa. Potrzebne koce, peleryny, lekarstwa, łyżki i widelce [ZDJĘCIA]

Na liście najpotrzebniejszych produktów znalazły się koce termiczne, śpiwory, maty do spania (z pokryciem foliowym), materace, ubrania, peleryny przeciwdeszczowe, środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, podpaski, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry, zestaw wielorazowych naczyń kuchennych: głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże, kubki, środki antyseptyczne/spirytus, maseczki wielorazowe, zestawy medyczne, zapałki, baterie, zapalniczki, świece, a także żywność - woda, produkty żywnościowe nadające się do szybkiego przygotowania, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, żywność puszkowana, makarony, płatki błyskawiczne.

W miarę możliwości prosimy o oddzielanie lekarstw od środków higienicznych i żywności. Ułatwi to segregowanie i przygotowanie odpowiednich paczek - zaapelowało miasto.