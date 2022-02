W Krakowie trwa wielka akcja solidarności z Ukrainą. "Nasz kraj absolutnie nie chce żadnej wojny" [ZDJĘCIA]

Wojna wisi w powietrzu

Od wielu tygodni sytuacja na linii Ukraina-Rosja jest mocno napięta. Amerykanie i sojusznicy z NATO nie mają złudzeń, że wojna wisi w powietrzu. O powadze sytuacji wiele mówi ostatnia wypowiedź rzeczniczki Białego Domu Jen Psaki, która oświadczyła, że Rosja w każdej chwili może zaatakować Ukrainę. Z kolei brytyjski premier Boris Johnson w wywiadzie dla BBC powiedział, że "dowody sugerują, że Rosja planuje największą wojnę w Europie od 1945 roku". Agresywne działania ze strony Rosji niepokoją Ukraińców mieszkających w Krakowie.

Irena, Ukrainka od siedmiu lat mieszkająca w Polsce: Sytuacja jest bardzo napięta. Każdy z nas oczywiście się martwi, ale mamy nadzieję, że nie dojdzie do napadu Rosji na nasz kraj. Pochodzę z Lwowa, mam rodzinę na Ukrainie, bardzo się o nią martwię. Moi bliscy się boją, ale w tym momencie żyją normalnie: każdy chodzi do pracy, do szkoły. Ale z tylu głowy mamy wiele obaw, mimo że nie pochodzimy ze wschodu Ukrainy, gdzie sytuacja jest najbardziej napięta. Chciałam jeszcze zauważyć, że teraz mówi się dużo o możliwym konflikcie z Rosją, ale tak naprawdę wojna na Ukrainie trwa już od ośmiu lat.