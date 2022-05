W Krakowie trwa do niedzieli festiwal kina niezależnego Mastercard Off Camera. Co jeszcze warto zobaczyć?

Linn Helene Loken w filmie "The Summer Children" opowiada osobistą historię matki reżyserki, która staje się pretekstem do opowiedzenia o mrocznej karcie z najnowszej historii Norwegii i inicjatywie określanej mianem tytułowych "letnich dzieci". Wysyłanie nieletnich na wakacje z Niemiec do zdecydowanie bardziej zamożnego kraju, miało w zamyśle animować wymianę kulturową między państwami. W praktyce okazało się jednak inaczej, o czym opowiada centralna bohaterka i inne, niegdysiejsze "letnie dzieci".

"Sabaya i jej kino" Orit Fokus Rotem to oryginalny debiut fabularny. Film to historia ośmiu kobiet z Izraela i Palestyny, które spotykają się na warsztatach filmowych. Mimo ogromnych różnic kulturowych, bohaterki zaczynają razem przepracowywać osobiste traumy, problemy i codzienne zmory. Reżyserka udowadnia, że kino ma wyjątkową terapeutyczną moc, z której warto czerpać dosłownie garściami.