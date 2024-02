W Krakowie starszy mężczyzna obnażał się przed kobietami w autobusie. Zatrzymali go świadkowie zdarzenia

- Wieczorem, do komendy straży miejskiej przybiegł zdenerwowany mężczyzna. Zwrócił się do dyżurnego o natychmiastową pomoc w przejęciu mężczyzny, który dopuścił się czynu nieobyczajnego w obecności kobiet. Gdy senior zorientował się, że jest w potrzasku, próbował uciec, ale został złapany, a teraz pilnują go świadkowie na przystanku przy Rondzie Barei - informuje krakowska straż miejska.