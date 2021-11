W Krakowie ruszy dziś proces Jacek Majchrowski vs Jan Śpiewak. Aktywista miał publicznie znieważyć profesora Bartosz Dybała

Przed krakowskim sądem ruszy dziś przed południem proces, w którym prof. Jacek Majchrowski oskarża warszawskiego aktywistę Jana Śpiewaka o publiczne znieważenie. Chodzi o film, w którym Śpiewak przypomniał bulwersujące sytuacje i doniesienia dziennikarskie z minionych lat o Krakowie pod rządami Majchrowskiego, które m.in. szeroko opisywały "Gazeta Krakowska" oraz "Dziennik Polski". - Jacek Majchrowski nie podważył żadnego faktu, który był w filmie. Jedyne, do czego ma pretensje, to do opinii, które wyraziłem. To nie jest proces Jana Śpiewaka, to jest proces Jacka Majchrowskiego i jego 20-letnich rządów w Krakowie - podkreślał dziś przed budynkiem sądu Jan Śpiewak.