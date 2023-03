W Krakowie produkujemy ponad 365 tys. ton śmieci rocznie. "Zapełniłyby ponad połowę największego statku świata"

W Krakowie funkcjonuje pięciopojemnikowy bądź workowy system odbioru odpadów, którym przyporządkowano odpowiednie kolory.

- Do czarnych lub szarych pojemników wrzucamy odpady zmieszane – zatłuszczony papier, zabrudzone folie, ręczniki i chusteczki, papier lakierowany i powleczony folią, pieluchy, szkło stołowe, ceramikę, porcelanę, kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości. Do żółtego pojemnika lub worka wrzucamy metale i tworzywa sztuczne – plastikowe butelki, worki, reklamówki, opakowania po środkach czystości, drobny złom, styropian. W niebieskim worku lub kuble umieszczamy kartony, worki papierowe, gazety, czasopisma, katalogi, książki, zeszyty. Zielone pojemniki i worki służą nam do segregacji szkła – wrzucamy tu słoiki, butelki czy opakowania po perfumach. Kubły bądź worki w kolorze brązowym posłużą nam z kolei do wrzucenia obierków, resztek jedzenia (bez mięsa i kości) fusów po kawie czy herbacie – mówi Piotr Odorczuk rzecznik MPO.