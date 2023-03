W Krakowie powstanie nowoczesna i ekologiczna myjnia pociągów PKP Intercity za ... ok. 22 mln zł

PKP Intercity inwestuje w nowoczesne rozwiązania. W Krakowie, na terenie stacji postojowej rozpoczęła się właśnie budowa ekologicznej sezonowej myjni automatycznej dla pociągów. Obiekt wart 21,9 mln zł ma powstać w ciągu jednego roku od rozpoczęcia budowy, za którą odpowiada firma Budimex. Powstanie myjni umożliwi kompleksowe czyszczenie pociągów rozpoczynających swój bieg w stolicy Małopolski, a tym samym zwiększy komfort osób podróżujących z PKP Intercity.

Unowocześnianie kolei to też projekty infrastrukturalne

- Inwestycja jest przeprowadzana w trybie „projektuj i buduj”. Tym samym w pierwszym etapie wykonawca – firma Budimex – przygotowała i zaprezentowała projekt obiektu. W drugiej fazie, która właśnie się rozpoczęła, zajmie się jego realizacją. Uruchomienie myjni planowane jest na początek przyszłego roku, a wartość kontraktu wynosi ponad 21,9 mln zł brutto - informuje Cezary Nowak, p.o. rzecznik prasowy PKP Intercity. Proces unowocześniania polskiej kolei to również zakup i modernizacja taboru, a także projekty infrastrukturalne. Przykładem takiej inwestycji jest właśnie myjnia automatyczna, która ma powstać w Krakowie.

- Jest to szczególnie ważne w kontekście planów naszego narodowego przewoźnika, który w kolejnych latach zamierza systematycznie rozszerzać swoją ofertę, a tym samym powiększać flotę pociągów - mówi Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i dodaje - Nowoczesne stacje postojowe pozwolą utrzymać wysoki poziom obsługi technicznej pojazdów, co przybliży nas do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, dostępna i ekologiczna kolej.

Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych tłumaczy - Nowa myjnia w Krakowie to jedna z siedmiu takich inwestycji zaplanowanych w Polsce, będąca częścią gigantycznego programu. Warte dziesiątki miliardów złotych inwestycje na kolei to nowe dworce, modernizowane linie kolejowe, nowoczesny i wygodny tabor, przebudowywane zaplecza techniczne. Myjnia będzie przyjazna dla środowiska, podniesie jakość usług dla pasażerów, jak również poprawi warunki pracy załogi krakowskiej stacji postojowej, co jest bardzo ważne.

PKP Intercity stawia na ekologiczne rozwiązania

Instalacja do mycia składów pociągów powstaje na terenie przy ulicy Składowej 17, na torze nr 11. Na długości 480 metrów tor ten otrzyma szczelną nawierzchnię z posadowieniem na płycie betonowej, która zarówno przed i za myjnią ma być także ociekowa. Obiekt zostanie wyposażony w oczyszczalnię ścieków, która pozwoli neutralizować używane do mycia środki chemiczne oraz umożliwi ponowne wykorzystanie wody w ramach obiegu zamkniętego.

- Kolej to najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego. Możemy określić ją mianem zielonego transportu przyszłości. Dlatego inwestujemy w rozbudowę naszej floty i walczymy z wykluczeniem transportowym, które dotyka Polaków. Do obsługi rosnącej liczby pojazdów potrzebne są obiekty takie jak ten powstający w Krakowie. Pozwolą one na wysoki standard obsługi technicznej naszego taboru, jak i również w wymierny sposób wpłyną na komfort podróży i pracę naszych załóg. Nowa myjnia w Krakowie to jedna z siedmiu takich inwestycji zaplanowanych w całej Polsce – mówi Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity.

Myjnia zostanie także wyposażona w stanowisko do zabezpieczenia podwozia przed oblodzeniem oraz w system RFID, dzięki któremu wstępnie ustawienia mycia zostaną dobrane automatycznie na podstawie numeru EVN. Tak zaprojektowane rozwiązania zapewnią możliwość mycia zewnętrznego boków oraz górnych i dolnych skosów pudeł pojazdów.

Obiekt ma pracować nieprzerwanie i w trakcie doby obsłużyć do 20 składów dziennie. Myjnia będzie przystosowana do obsługi posiadanych przez przewoźnika elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz składów wagonowych. Jeden cykl mycia składu potrwa około 5 minut (przy założeniu jednego przejazdu) lub do 20 minut (przy trzech). Pociąg wewnątrz myjni będzie poruszał się z prędkością 3-5 km/h.

Nowoczesne myjnie PKP Intercity

Instalacja w Krakowie to jedna z 7 nowoczesny myjni, które planuje wybudować PKP Intercity. Pierwsza z nich została uruchomiona w ubiegłym roku na stacji postojowej Warszawa Grochów. Dzięki inwestycji skrócił się czas mycia pojedynczego składu i podniesiony został standard utrzymania taboru, a obiekt działa całorocznie, niezależnie od warunków atmosferycznych. Koszt przebudowy myjni wyniósł ponad 11,8 mln zł netto. Dodatkowo pod koniec 2022 roku rozpoczęła się budowa nowoczesnej ekomyjni pociągów na stacji postojowej Wrocław Główny. Warta 37 mln brutto inwestycja spełni wszystkie standardy ekologiczne, a planowany termin oddania jej do użytku to grudzień 2023 r.

