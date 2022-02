W Krakowie powstało Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego.

Rak jelita grubego jest jednym z trzech najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce. Zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Niejednokrotnie, gdy pojawiają się u pacjenta pierwsze niepokojące objawy to zazwyczaj są one niezauważane albo lekceważone. Wiele osób nie kojarzy pierwszych symptomów z czymś niepokojącym.

Teraz pacjenci będą mogli skorzystać w jednym miejscu ze wszystkich elementów diagnostyki i leczenia raka jelita grubego w pakiecie świadczeń finansowanych z NFZ w ramach nowo powstałego Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego - Colorectal Cancer Unit jakie uruchomił Narodowy Instytut Onkologii w Krakowie.

W dużym skrócie chodzi o to, że pacjent, gdy trafi już do krakowskiego ośrodka z podejrzeniem choroby, trafi pod opiekę lekarzy z Colorectal Cancer Unit i będzie płynnie przekazywany do właściwych specjalistów. Proces terapii ma być dla niego dzięki temu łatwiejszy, szybszy i mniej stresujący.