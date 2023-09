W Krakowie otwarto wystawę „Dziś jest pojutrze. Harcerstwo w służbie Bogu i Polsce”

Zaznaczył, że okolicznościowe spotkanie dotyczące otwarcia wystawy jest doskonałą okazją do tego, aby na nowo odkryć fundament, na którym opiera się służba każdej harcerki i każdego harcerza. - Są nim uniwersalne wartości jedności, braterstwa i solidarności, które wpisują się w misję wychowawczą Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Życzmy sobie, aby prezentowana ekspozycja pozwoliła jeszcze bardziej wzmocnić powszechny szacunek względem harcerskiej służby. Niech obraz pasji i oddania na rzecz Ojczyzny, utrwalony na wystawie, ale i wielokrotnie przez nas doświadczany, motywuje nas do szczerej wdzięczności. Zapraszam do zwiedzania wystawy! – zachęcał wicewojewoda Mateusz Małodziński.

- Jan Kochanowski zapisał w Pieśniach: „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie”. Nie bez powodu pozwalam sobie przywołać te piękne słowa. Zależy mi, aby z całą mocą wybrzmiały dziś na placu Wielkiej Armii Napoleona w Krakowie, w miejscu otwieranej uroczyście wystawy pod tytułem „Dziś jest pojutrze. Harcerstwo w służbie Bogu i Polsce” - mówił wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Wystawę będzie można zwiedzać do 22 października 2023 r.

„Dziś jest Pojutrze. Harcerstwo w służbie Bogu i Polsce” to cykl wydarzeń kulturalnych, przedstawiających historię ruchu harcerskiego w Polsce, obrazujących odwagę i miłość do ojczyzny wielu pokoleń młodych ludzi. Projekt nawiązuje do planów Harcerstwa Polskiego podczas przygotowania do walki z okupantem, samej walki i czasu odbudowy ojczyzny.