W Krakowie odbędzie się Festiwal Literatury Dla Dzieci

Festiwal pod hasłem "Palce lizać" rozpocznie w środę 1 grudnia o godz. 9 spotkanie z Katarzyną Ryrych, autorką książki "Lato na Rodos" wyróżnioną nagrodą główną w 5. Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. Również tego dnia czytelnicy będą mogli wziąć udział w spotkaniu z Krzysztofem Łapińskim wokół książki "Dzik Dzikus", a także warsztatach z ilustratorką "Przedszkola imienia Barbary Wiewiórki" Aleksandrą Fabią oraz Anną Kaźmierak, która poprowadzi "Śpiewające przygotowania do kolędowania".

Ale w programie Festiwalu Literatury Dla Dzieci trwającego do 5 grudnia oprócz spotkań i warsztatów zaplanowano także projekcje filmowe, spacery, wystawy i dyskusje. Animatorzy czytelnictwa, bibliotekarzy pedagodzy są zaproszeni na konferencję "O gustach się dyskutuje" poświęconą m.in. trudnym i kontrowersyjnym tematom w literaturze dziecięcej. Natomiast zaproszeni do panelu dyskusyjnego o klasyce literatury dziecięcej - Justyna Sobolewska, Anna Czernow i Aleksandra Kamińskiej - będą się zastanawiać, jakie z ważnych dla dzisiejszej publiczności tematów możemy odnaleźć w klasyce literatury dziecięcej, a do których potrzebujemy nowych książek - lub nowych przygód dla starych bohaterów.