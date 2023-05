W Krakowie odbędą się mistrzostwa Małopolski dzieci i młodzieży w tenisie

Mistrzostwa Małopolski U-18 będą rozgrywane po raz szósty. Debiut tej imprezy w Krakowie nastąpił w 2016 roku, początkowo jako turniej w obsadzie ogólnopolskiej, a rok później przybrał formę międzynarodową, przy czym cztery lata temu zyskał rangę ITF J3. Od tamtej pory zawody są organizowane nie tylko we współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym, ale także Międzynarodową Federacją Tenisową (ITF).

Mistrzostwa odbędą się w dniach 13-20 sierpnia, tradycyjnie na kortach KKS Olsza przy ul. Siedleckiego 7. Będą rozgrywane jako Memoriał Charliego Berszakiewicza, dla upamiętnienia utalentowanego krakowskiego tenisisty, wielokrotnego mistrza województwa małopolskiego, który zmarł tragicznie w sierpniu 2015 roku na niewykrytą wadę serca (kardiomiopatię).

Międzynarodowy Turniej Tenisowy do lat 12 – Kraków Cup to impreza, która ruszy w sierpniu na obiektach Olszy tuż po zakończeniu Memoriału. Będzie miała rangę Międzynarodowych Mistrzostw Województwa Małopolskiego Skrzatów. W 2022 roku Kraków Cup rozgrywany w randze TE1 zajął drugie miejsce w konkursie Tennis Europe Tournament Award 2022, a w konsekwencją tego wyróżnienia jest podniesienie rangi zawodów do najwyższego w tej kategorii wiekowej statusu TE1.