W Krakowie na UJ powstało Centrum Teranostyki. To przyszłość medycyny łącząca w sobie diagnostykę i terapię w jedynym

Obecnie teranostyka sięga do najnowszych technologii i materiałów, takich jak nanotechnologie, nanomateriały, biomateriały i biomimetyki, które pozwalają jednocześnie na wykrywanie procesów chorobowych w ciele pacjenta i podjęcie działań, które umożliwiają dostarczenie leków bezpośrednio do obszarów objętych procesem chorobowym.

- Terranostyka łączy w sobie dwa pojęcia diagnostyki i terapii. To dwie procedury bez których trudno, by było właściwie zaopiekować się pacjentem i uzyskać sukces jakim jest wyleczenie choroby. To zastosowanie w jednym czasie technik leczenia i diagnozowania, dzięki czemu jest podejściem spersonalizowanym i ukierunkowanym na potrzeby pacjenta – tłumaczy prof. Ewa Stępień, kierownik zakładu Fizyki Medycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także jedna z twórczyń Centrum Teranostyki UJ.

- Pracujemy nad zbudowaniem tomografu PET, który pozwali na analizę metabolizmu podawanych człowiekowi substancji w całym ciele i wszystkich tkankach jednocześnie. Będą to informacje, które w aktualnie w medycynie są niedostępne - wyjaśnia prof. Paweł Moskal, dodając: - To istotne nie tylko dla stwierdzenia, co dzieje się w ciele z lekami, ale także do wykrywania nowotworów oraz schorzeń układu krwionośnego.

- Jesteśmy ukierunkowani na badania przedkliniczne, które pozwolą nam odszukać i wyróżnić nowe biomarkery, które dałyby nam możliwość skuteczniejszego, a także precyzyjniejszego rozpoznawania nowotworów i dostarczania docelowo do tych komórek nowotworowych leków – tłumaczy prof. Stępień.

- Będzie można go przenosić i otwierać, a pacjent będzie miał komfort związany z tym, że zawsze będzie mógł z niego wyjść – wyjaśnia prof. Moskal.

To jeszcze nie koniec wyjątkowych możliwości konstruowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim urządzenia.

- W trakcie badania będziemy w stanie także nagrywać film, jak farmaceutyk jest metabolizowany w jednym czasie we wszystkich organach naraz. To z kolei otworzy nowe możliwości do badań medycznych – dodaje prof. Moskal.

W sumie cały tomograf ma składać się z 7 części, na same materiały niezbędne do jego budowy naukowcy potrzebują około 14 mln złotych. Najpóźniej do końca przyszłego roku mają zostać oddane dwa pierwsze moduły.