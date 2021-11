W Krakowie ma powstać muzeum sportu. Czy ulokowanie go w Parku Jordana to dobry pomysł?

Decyzja o wyremontowaniu Okrąglaka i przeznaczeniu go na muzeum sportu brzmi zaskakująco. Gdy w ubiegłym roku, po 25 latach, wrócił on w ręce miasta (przez ten czas jego gospodarzem było Towarzystwo Parku im. dr Henryka Jordana) dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf przekonywał na naszych łamach, że budynku nie ma sensu remontować, bo byłoby to nieopłacalne. I najlepiej zbudować go od podstaw. Padła nawet szacunkowa kwota kosztów takiej operacji – 1,5-2 mln złotych.

Co się więc od tamtej pory zmieniło? Wysłaliśmy zapytanie do Jerzego Zbiegienia, dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- Miejski Konserwator Zabytków w wydawanych wytycznych od początku jednoznacznie wskazywał na konieczność zachowania budynku i nigdy nie zgodził się na jego wyburzenie - czytamy w piśmie nadesłanym do nas w poniedziałek 22 listopada przez Biuro Prasowe UMK.