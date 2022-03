W Krakowie dla Ukrainy zabrzmi Zygmunt. A paulini zapraszają do modlitewnego szturmu

- Zaczynamy o godz. 19 mszą św. O każdej pełnej godzinie będziemy modlić się częścią różańca i suplikacjami. W tym czasie będą sprawowane msze św. o godz. 24, 7, 8, 10.30 (poprzedzona różańcem z racji pierwszej soboty), 16 i 19. Będzie zapewniona możliwość spowiedzi - informują paulini. Zachęcają, by ofiarować choćby godzinę adoracji za pokój.

Można tez duchowo łączyć się z modlącymi się dzięki transmisji na żywo z Bazyliki Na Skałce (ul. Skałeczna 15) - https://skalka.paulini.pl/transmisja-na-zywo-z-bazyliki-na-skalce/.

W niedzielę natomiast, o godz. 12, krakowianie usłyszą donośne dźwięki dzwonu Zygmunt. "Dzwon, ufundowany przez króla Zygmunta Starego, to dzieło ludwisarza z Norymbergi - Hansa Behama. Na wieży Katedry na Wawelu umieszczono go 9 lipca 1521 roku, a kilka dni później - 13 lipca, rozkołysano go po raz pierwszy. Jego bicie usłyszeć można aż do 30 km. Dzwon odzywa się podczas świąt liturgicznych i ważnych wydarzeń, oznajmiając zarówno radosne, jak i smutne chwile" - przypomina krakowska kuria.