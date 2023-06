W Krakowie będzie można bezpłatnie przebadać piersi. Do mobilnej pracowni zapraszane są kobiety w wieku 50-69 lat

Już w lipcu do Krakowa zawita kolejna mobilna pracownia mammograficzna oferująca bezpłatne badania piersi. W badaniu mogą wziąć udział kobiety w wieku od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków: nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte panie, u których wcześniej zdiagnozowano nowotwory o charakterze złośliwym.

Badania odbędą się: