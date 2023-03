W Krakowie będzie drugi Ośrodek Wsparcia i Testów. Niepełnosprawni Małopolanie będą mogli tu za darmo wypożyczyć nowoczesny sprzęt

I dodaje, że celem punktu jest realne wspieracie osób z niepełnosprawnością w komunikowaniu się, uczeniu, aktywizacji zawodowej, a także rozwijaniu hobby. Dostępną technologię będzie można wypożyczyć na miesiąc, jednak jak zaznaczają przedstawiciele punktu w wyjątkowych sytuacjach będzie możliwe przedłużenie tego terminu.

- To miejsce jest właśnie po to, by zdobyć wiedzę na temat technologii, wypożyczyć sprzęt do domu, zaprzyjaźnić się z nim i potem zdecydować, czy jesteśmy zdecydowani na zakup, czy też nie - dodaje Sotoła.