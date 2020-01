W końcu zniknie wielki absurd w krakowskiej strefie płatnego parkowania?

Kolejna odsłona wojny Krasonia z krakowską prokuraturą

Wcześniej sąd nakazał przywrócenie do krakowskiej prokuratury z delegacji do Wrocławia. Kara wynika z niewykonania polecenia sądu. Krasoń pozwał Prokuraturę Regionalną w Krakowie za delegowanie go do odległej o blisko 300 km prokuratury rejonowej.