W karnych na plaży w Tarnowie lepsze Portugalki. Polskie piłkarki bez medalu Igrzysk Europejskich 2023

Polki stawiły opór faworyzowanym Portugalkom. Z przebiegu gry wcale nie były gorsze, ba, to one za sprawą Katarzyny Nowak już w 3. minucie objęły prowadzenie i tak zakończyła się pierwsze tercja.

W drugiej Polki też bardzo długo prowadziły, bo na bramkę wyrównującą Emy Toscano odpowiedziały już minutę później. Do siatki rywalek piłkę skierowała Dominika Dewicka.

Trzecia tercja nie przyniosła rozstrzygnięcia, gdyż Portugalki wyrównały po strzale Inez Cruz i sędziowie zarządzili 5-minutową dogrywkę. Także i ona nie wskazała lepszej drużyny, dlatego doszło do rzutów karnych. W nich skuteczniejsze okazały się rywalki i to one zademonstrowały publiczności taniec zwycięstwa.