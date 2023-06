W czasie igrzysk europejskich w Krakowie będzie możliwość oddania krwi. Gdzie pojawi się krwiobus?

– Zbliża się okres wakacji, czas trudny dla pacjentów wymagających leczenia krwią. Mamy okazję, by zorganizować akcję poboru krwi przy okazji Igrzysk Europejskich, imprezy sportowej, która odbywa się w naszym regionie. Autokar zagości 27 czerwca przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, 28 czerwca przy Wielkiej Krokwi w Zakopanem, a 30 czerwca przy Tauron Arenie w Krakowie. Wszystkich, którzy nie mogą trafić do naszych stacjonarnych punktów, zapraszamy do mobilnego punktu poboru krwi – powiedziała dyrektor Beata Mazurek.